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Antalya sahile vuran 35 tonluk platform kaldırıldı

Sahile vuran 35 tonluk platform kaldırıldıANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde geçen ay etkili olan sağanak sonrası kıyıya vuran 35 ton ağırlığındaki dev platform parçalanarak kaldırıldı.

16.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:48
Sahile vuran 35 tonluk platform kaldırıldı
ANTALYA'nın ilçesinde geçen ay etkili olan sağanak sonrası kıyıya vuran 35 ton ağırlığındaki dev platform parçalanarak kaldırıldı.
Gazipaşa'da geçen aralık ayında etkili olan sağanakla yüksekliği 5 metreyi bulan dev dalgalar, Kahyalar Mahallesi sahiline 6 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğunda tonlarca ağırlıkta demir platformun vurmasına neden oldu. Vatandaşlar tarafından fark edilen dev platformda su deposu ve basınca dayanıklı hortum da bulundu.
İlçede hava şartlarının normale dönmesiyle sahile vuran dev platformun bir denizcilik şirketine ait olduğu ve Gazipaşa'da hala yapımı devam etmekte olan limandan sürüklendiği ortaya çıktı. Dev platform, bulunduğu sahilden iş makineleri yardımıyla parçalanarak çıkartılabildi. Yaklaşık 3 gündür parçalama çalışması süren 35 ton ağırlığındaki dev platform oksijen makineleri yardımıyla kesilerek, parçalar halinde bulunduğu yerden kaldırıldı.
Antalya sahile vuran 35 tonluk platform kaldırıldı

Gazipaşa, Güncel

Kaynak: DHA


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