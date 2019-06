Antalya sahilleri sıcaktan kaçanlarla dolup, taştı

ANTALYA'da hava sıcaklığının 26,5 dereceyi göstermesiyle Konyaaltı Sahili yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.Hava sıcaklığının 26,5, deniz suyu sıcaklığının 26,8 dereceyi göstermesiyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni tercih eden turistler ve tatilciler, denize girerek serinledi. Konyaaltı Sahili'ne annesiyle birlikte gelen Tuğberk Beliz (25), deniz kıyısında kumun ve güneşin tadını çıkardığını söyledi. Beliz, " Antalya yaşanılması gereken bir yer. Antalya, Türkiye 'nin en güzel illerinden biri. Her kültürden insanla sohbet edebiliyorsunuz. 20 dakika uzaklıktaki sahile gelip, rahatlıkla güneşlenip denize girebiliyorsunuz. Belediyenin sağlamış olduğu imkanlardan yararlanabiliyorsunuz. Bazı şeyler anlatılmaz. O yüzden Antalya'da yaşamanız gerekir" dedi.Antalya'da yaşayan Meral Beliz (40) de istediği zaman sahile gelip, denize girebildiğini söyledi. Beliz, "Hava gayet güzel. Sahile bazen tek başıma geliyorum. İzinli olduğunda oğlum bana eşlik ediyor. Sahilde yeni arkadaşlıklar, dostluklar kuruyorum. Antalya havasıyla, deniziyle çok güzel. Tatile gelmek isteyenlere burayı tavsiye ederim" diye konuştu. Ankara 'dan tatil için gelen Bahar Kurt (45) ise "Tadında bir tatil geçiriyorum çünkü hava çok nemli değil, güneş çok yakıcı değil. Her sene tatile Antalya'ya geliyorum. Çok sıcak diye isyan ediyordum ama bu sene her şey çok güzel" dedi.- Antalya