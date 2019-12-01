Haberler » Güncel » Antalya saklıkent'e mevsimin ilk karı yağdı - Haber

Antalya saklıkent'e mevsimin ilk karı yağdı

Antalya Saklıkent'e mevsimin ilk karı yağdıANTALYA kent merkezine 47 kilometre uzaklıkta, 1900 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

01.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:24
Saklıkent'e mevsimin ilk karı yağdı
ANTALYA kent merkezine 47 kilometre uzaklıkta, 1900 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.
Kış aylarında yerli ve yabancı kayak tutkunlarının buluştuğu Saklıkent Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı, kayak merkezi yönetimini sevindirdi. Merkezin işletmecisi Cuma Özaydın, ilk karın kayak yapmaya müsait olmadığını, sezonun bir hafta içinde açılmasını beklediklerini söyledi. Kar yağışının bir iki gün daha devam etmesi durumunda pistlerde sıkılaştırma çalışması yapılacağını belirten Özaydın, "Bu ilk kar, zeminin tutması açısından çok sağlıklı. Haftaya yeni bir yağış geliyor. İşletme olarak sezona hazırız" dedi.
250 YATAKLI YENİ OTEL
Yeni otel inşaatlarını da tamamladıklarını söyleyen Özaydın, "70 yataklı bir otelimiz vardı. Ona ilaveten şimdi ise 250 yataklı yeni otelimizi tamamladık. Biz hazırız, kar yağmasını bekliyoruz" diye konuştu.
Antalya saklıkent'e mevsimin ilk karı yağdı

Kayak Merkezi, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:54 Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
16:48 Önder öğretmen gözyaşları içinde toprağa verildi
16:50 Zeytin toplarken kaybolan yaşlı kadını jandarma buldu
16:45 Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı
16:50 TSK'den Tel Abyad'daki sivillere gıda ve sağlık yardımı
1.12.2019 16:54:59