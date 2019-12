Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği 17. Girişimcilik Günleri

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Yeni dünyanın para biriminin hız olduğu düşünülürse, vakit kaybetmeden bilgi üreten, teknoloji geliştiren, Ar-Ge ve inovasyon odaklı bilgi toplumu hedefine yoğunlaşmalıyız. Bu hedeflerin en büyük tetikleyicisi girişimcilik ruhudur." dedi.Kaslowski, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) tarafından kentteki bir otelde düzenlenen "17. Girişimcilik Günleri"nde yaptığı konuşmada, Ar-Ge ve yeniliğin geleceğin anahtarı olduğunu, dönüşümün küresel çapta, tüm sektörlere, her büyüklükteki işletmeye ve toplumun her kesimine dokunduğunu söyledi.Artık dijital paranın geleneksel bankaları tehdit ettiğini ifade eden Kaslowski, sadece hastalıklı hücrelere saldıran robotların ilaç endüstrisinin sonunu hazırladığını, sürücüsüz otomobillerin, robotların, blok zincirleri ve kripto paraların yeni hukuk uygulamalarını tetiklediğini aktardı.Daha akıllı endüstriler, şehirler ve yeryüzü için hazırlanmak gerektiğine değinen Kaslowski, "Kodlama, sensörler, mobil bağlantı, yapay zeka, robotlar, 3 boyutlu yazıcılar ve ileri malzeme, üretim sistemlerinde eşi benzeri görülmemiş dönüşümlere neden oluyor. Platform odaklı yeni iş modelleri üretim süreçlerini hızla ve radikal bir şekilde değiştiriyor. İmalat şirketlerinin başarısı artık salt ürettikleri ürünle değil, bu ürünün yanında müşteriye sunabildiği değerle ölçülüyor." diye konuştu.Kaslowski, uydu fotoğraflarıyla tarlaları yıl boyunca gözlemleyen, sensörlerle hayvanların doğum zamanlarını erken tespit etmeye yarayan teknolojilerin üretildiğini vurgulayarak, ekonomi ve istihdam için de son derece önemli olan turizm sektöründe cironun, karlılığın ve katma değerin artırılması için dijital platformların kullanılmasının önemli olduğunu anlattı."Turizm sektörünün alışılagelmiş iş yapışı değişiyor"Web tabanlı platformların turizm sektöründe iş modelini değiştirerek yaratılan katma değeri artırdığına işaret eden Kaslowski, "Bu platformlarla turizm sektörünün alışılagelmiş iş yapışı değişiyor. Özellikle büyük verinin kullanılmasıyla turistlerin eğilimlerini öngörmeye ve buna göre bölge, ürün stratejileri geliştirmeye yarayacak çözümler, turizmin katma değeri yüksek bir sektör olmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.Girişimciliğin önemine değinen Kaslowski, şunları kaydetti:"Yeni dünyanın para biriminin hız olduğu düşünülürse, vakit kaybetmeden bilgi üreten, teknoloji geliştiren, Ar-Ge ve inovasyon odaklı bilgi toplumu hedefine yoğunlaşmalıyız. Bu hedeflerin en büyük tetikleyicisi girişimcilik ruhudur. 21. yüzyılın yapılanmasında girişimciliğin, Ar-Ge ve inovasyonla birlikte başarının vazgeçilmez yapı taşları haline geldiğini görüyoruz. Türkiye, eğitim sürecinde gençlerdeki sorgulama dürtüsünü araştırmaya, yaratıcılığı inovasyona, ataklığı ise girişime dönüştürebildiği an şüphesiz ki rekabet gücünü artıracak ve küresel ekonomideki konumunu güçlendirecek."Girişimcilik dönüşümünün dışında kalmamak ve dünyaya çözüm üreten girişimler yetiştiren güçlü bir ekosistemi Türkiye'de inşa etmek için son 10 yılda girişimcilik konusuna ağırlık verdiklerini hatırlatan Kaslowski, girişimcilik kültürünün Türkiye'de derinleştiğini, girişimci sayısının arttığını vurguladı.Kaslowski, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü ve pazar payını artırmak, katma değer sağlamak ve dijital dönüşümü sanayiden insana her boyutuyla dikkatle ele almak gerektiğinin altını çizdi.Dünyanın yeni bir jeo-ekonomik düzene doğru yol aldığına dikkati çeken Kaslowski, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasını yeni bakış açısıyla yenilemek gerektiğini dile getirdi.