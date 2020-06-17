ANTALYA Sarnıça düşen kuzuya, 3 saatlik kurtarma operasyonu

Sarnıça düşen kuzuya, 3 saatlik kurtarma operasyonuAntalya'nın Serik ilçesinde 8 metrelik sarnıça düşen kuzu, itfaiye ekibinin 3 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.

17.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:07
Sarnıça düşen kuzuya, 3 saatlik kurtarma operasyonu
Antalya'nın Serik ilçesinde 8 metrelik sarnıça düşen kuzu, itfaiye ekibinin 3 saatlik operasyonuyla kurtarıldı. Bölgeyi gezenlerin farkettiği kuzu, kurtarıldıktan sonra çobanın uzattığı kaptan doyasıya su içti.
Serik'e bağlı Tekke Mahallesi yakınlarındaki antik kenti gezen 3 genç, kuzu sesi duyunca 8 metrelik sarnıça düşmüş hayvanı farketti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı'nı arayan gençler, hayvanın kurtarılması için yardım istedi. Bölgeye gelen 3 kişilik itfaiye kurtarma ekibi, patika yolda yürüdükten sonra kuzunun düştüğü sarnıça ulaştı.
Bir görevli ip düzeneği kurulduktan sonra 8 metre derinlikteki sarnıça indi ve kuzuyu halatla bağlayıp yukarı gönderdi. Kuzu, bölgeye gelen çoban Erdal Aksoy'a teslim edildi. Aksoy, kuzuya bir kapta su verdi. Kurtarılan hayvan doyasıya su içerken, çoban Aksoy, "Hayvanın için yanmış" yorumunu yaptı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonla kurtarılan kuzu, sürü sahibi Muammer Çayrak'a teslim edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, il genelinde 41 istasyonda hayvan kurtarma hizmeti veriyor. Ekipler geçen hafta aralarında kuzu, kedi kurtarma ve yılan yakalama olmak üzere 20 olaya müdahale etti. ANTALYA Sarnıça düşen kuzuya, 3 saatlik kurtarma operasyonu

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Antalya, serik, Kuzu, Güncel, Haber

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