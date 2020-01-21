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Antalya sazlık alanda yangın

Antalya'da sazlık alanda yangınANTALYA'nın Aksu ilçesine bağlı Yamansaz mevkiindeki sazlık alanda yangın çıktı.

21.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:50
'da sazlık alanda yangın
ANTALYA'nın ilçesine bağlı Yamansaz mevkiindeki sazlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri güçlükle müdahale ediyor.
Aksu'ya bağlı Yamansaz mevkiindeki sazlık alanda, dün gece saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen yangın başladı. Ara ara sönüp rüzgarın şiddetiyle tekrar alevlenen yangın, bugün öğle saatlerinde büyüdü. Alevlerin seralara yaklaştığını gören vatandaşlar itfaiyeye verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahaleye başladı. Sazlık alana giden herhangi bir yol olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahalede güçlük çekiyor.
Antalya sazlık alanda yangın

Antalya, İtfaiye, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA


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