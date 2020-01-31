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Antalya Şehir Tiyatroları, "İstibdat Kumpanyası" ile perdelerini açıyor

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), "İstibdat Kumpanyası" oyunuyla tiyatroseverlerle buluşacak.

31.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:14Antalya Şehir Tiyatroları,
Şehir Tiyatroları (AŞT), "İstibdat Kumpanyası" oyunuyla tiyatroseverlerle buluşacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AŞT'nın bu sezon sahneleyeceği ilk oyun olan "İstibdat Kumpanyası" eseri, 2 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Uğur Saatçi'nin yazdığı iki perdelik müzikli oyunun yönetmenliğini Mine Tüzen
Tüfekçioğlu yapıyor. AŞT'nın yenilenen kadrosundan 14 tiyatrocunun sahneleyeceği oyunda, Sultan Abdülhamid döneminde tiyatronun sarayla olan ilişkisi
ince bir mizahla ele alınıyor.

AŞT Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran, yeni oyunculardan oluşan
kadrolarıyla Antalyalı tiyatroseverlerin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını
ifade etti.
Antalya Şehir Tiyatroları'nda perdenin asla kapanmayacağını belirten Avkıran, yoğun bir şekilde yeni sezona hazırladıklarını ve Antalyalıları oyunlarını izlemeye davet ettiklerini söyledi.

Şehir Tiyatroları, Antalya, AKM, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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