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Antalya Şehir Tiyatrosu'nda 8 isimle daha yollar ayrıldı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Şehir Tiyatrosu'nda (AŞT), 7 sözleşmeli sanatçı memur ile belediye şirketi üzerinden çalışan bir isimle yeni dönemde sözleşme imzalanmadı.

10.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:21Antalya Şehir Tiyatrosu'nda 8 isimle daha yollar ayrıldı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu'nda (AŞT), 7 sözleşmeli sanatçı memur ile belediye şirketi üzerinden çalışan bir isimle yeni dönemde sözleşme imzalanmadı. Sözleşmesi yenilenmeyen sanatçılar arasında, önceki dönem AŞT'nin Genel Sanat Yönetmenliği'ni yapan Mehmet Özgür de yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayında AŞT'de çalışmış müzisyen, oyuncu ve teknik personelin aralarında bulunduğu 48 kişinin işe giriş yöntemlerinin yasal olmadığını belirterek sözleşmelerini feshetti. Belediye yönetimi, bu kişilerin işe girişleri, geçmiş dönemde saat ücretli yapıldığını belirterek, Teftiş Kurulu'nun 2016 yılında yaptığı denetimde, bu çalışanların saat ücretli istihdam edilmesinin yasal olmadığı kaydettiğini, eski yönetim tarafından bu konuda herhangi bir işlem yapılmadığını aktardı. 2019 yılında yapılan denetimlerde ise bu personelin istihdam şekillerinin doğru olmadığı, iş akitlerinin yasa gereği sonlandırılması yönünde rapor hazırlandığını dile getiren yeni yönetim, bu çalışanlarıyla yollarını ayırdı.

MEHMET ÖZGÜR'ÜN DE SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Yeni yılda da sözleşmeli sanatçı memur statüsündeki 7 kişi ile sözleşme yenilenmedi. AŞT'nin görevden alınan eski Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür'ün yanı sıra, oyuncular Osman Kat, Mustafa Doğan Ayhan, Yunus Derli sözleşmeleri imzalanmayan sanatçılar olurken, teknik ekipten Mustafa Efe, Nurullah Uzun ve İhsan Erkan Emre'nin sözleşmeleri güncellenmedi. Belediyenin şirketi üzerinden çalıştırılan Cenap Aydınoğlu da işten çıkartıldı.



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Kaynak: DHA

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