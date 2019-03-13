Antalya Şeker Tezgahı Mermer 138 Yıllık Mezar Taşı Çıktı

Şeker tezgahı mermer 138 yıllık mezar taşı çıktı Antalya
'nın Alanya
ilçesinde bir şekerleme dükkanında yıllarca şeker tezgahı olarak kullanılan mermer yassı taş, dükkanın kapatılması sonrası depoya konuldu. Yıllar sonra yeniden kullanılmak üzere depodan çıkarılan taş düşürülüp kırıldı. Şans eseri arkasındaki yazılar fark edilen mermerin, Rum bir kadına ait 138 yıllık mezar taşı olduğu anlaşıldı. Restore edilen taş müzeye kazandırıldı. Gazipaşa
ilçesinden Alanya'ya getirilen ayaklı mermer tezgah, 1960'lı yıllarda Hasan Ciğerci'ye ait dükkanda kullanıldı. Şekerleme üretimi yapan Hasan Ciğerci'nin şeker yoğurmakta kullandığı mermer tezgah yaklaşık 15 yıl bu şekilde hizmet verdi. Hasan Ciğerci 1980 yılında dükkanı akrabası Alaaddin Ciğerci'ye devretti. O da bir süre işlettiği dükkanı sağlık problemlerinden dolayı eşinin kardeşi Ahmet Kurtcepe'ye devretti. Ahmet Kurtcepe işler kötüye gidince 1982 yılında iş yerini kapattı. Malzemelerin bir kısmını dağıtan, bir kısmını satan Ahmet Kurtcepe mermer şeker tezgahını Alanya Kalesi içindeki Hisariçi Mahallesi'ndeki evinin deposuna kaldırdı.
DEPODAN ÇIKARILIRKEN KIRILDI
Ahmet Kurtcepe, 2017 yılında mermer tezgahı tekrar kullanmak için depodan çıkarmaya karar verdi. Tezgah taşındığı sırada evin dış kapısındaki eşikten düşürülerek, kırıldı. Birkaç parçaya ayrılan mermer tezgahın altında farklı harflerle yazılar olduğunu gören Kurtcepe, durumu Hisariçi Mahalle Muhtarı Mustafa Bayrak
'a bildirdi. Bayrak da kırılan parçalardan bazılarını alarak Alanya Arkeoloji Müzesi'ne götürdü. Müze yetkilileri parçaları inceleyip, değerli bir taş olduğunu belirledi.
GREK ALFABESİYLE TÜRKÇE YAZILMIŞ
Kırılan mezar taşı parçalar halinde Ahmet Kurtcepe'den alınarak Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'na gönderildi. Yıllarca şeker yoğurmakta kullanılan tezgahın yüzeyi şeker tabakasından arındırıldı. Burada 1 ay boyunca temizlenerek restore edilen mermer tezgah, 2017 yılında 14 Mayıs
Müzeler Haftası'nda Alanya Arkeoloji Müzesi'ne kazandırıldı. Müze yetkilileri mezar taşının özelliğinin Grek alfabesiyle Türkçe yazılmış olması olduğunu belirterek, biraz Grek alfabesi bilen ve Türkçe konuşan herkesin mezar taşının Türkçe olduğunu rahatlıkla anlayabildiğini söyledi.
'KALDIRMAK İSTEDİK, DEVRİLDİ, KIRILDI'
Ahmet Kurtcepe, 1960 senelerinde Hasan Ciğerci, Gazipaşa'dan takım olarak almış, Alanya'ya getirmiş koymuş. 1980'e kadar Hasan Ciğerci devam etti. Yanında eniştem vardı ortağı. 1980'de ayrıldı, enişteme devretti. Eniştem hastalanınca beni de yanına çağırdı. 1984
'e kadar ben devam etti. Enişte rahmetli olunca 1 sene daha devam ettim. Baktım yürümüyor, kapattım dükkanı. Tezgahlar, takımların kimisini sattık, kimisini ona buna verdik. Mermer şeker tezgahı vardı. Eve getirdim. Aşağı yukarı 10 yıl evde kaldı. Sonra kaldırmak istedik, mermer tezgah devrildi, kırıldı. Bir baktık altında yazılar çıktı. Ben de bunu muhtar kanalıyla müzeye gönderdim. Altı mermer mezar kapağıymış. Bildiğimiz yok. Görünmüyordu kenarı sacla kaplı olduğu için. Ters çevirmişler. Üzerinde şeker soğutuyorlardı dedi.
'RESTORASYONUNU YAPTILAR, MÜZEYE KOYDULAR'
Hisariçi Mahallesi Muhtarı Mustafa Bayrak da Ahmet Kurtcepe telefonda beni aradı, 'Bir gelir misin' dedi. Geldik. Bir mermer tezgahları vardı, yıllarca lokum döktüğü. Bu tezgahı dışarı çıkarırken kırmış. Kırınca arkasında yazılar çıkmış. Bana gösterdi. Ben de bilmediğim için iki parçasını arabaya koydum, müzeye götürdüm. Müze müdürümüz buna baktı, okudu, 'Bu taşın devamı nerede' dedi. Devamını da müzeye getirdik. Restorasyonunu yaptılar, müzeye koydular. Şu anda tarihi bir yapısı da varmış, orada sergilemeye aldılar diye konuştu.
MEZAR TAŞININ ÜZERİNDE YAZANLAR
Mezar taşının üzerindeki yazılardan 1881 yılında yaşamını yitiren Maria adlı Rum, zengin ve soylu bir kadına ait olduğu tahmin ediliyor. 138 yıllık olduğu düşünülen mezar taşının üzerinde Grek alfabesiyle Türkçe dizilimle, Bu kabirde bulunan, gençliğine doymayan, muradına ermeyen, atalarının belini büken, Hacı Elefterios oğlu, Paraskeya kerimesi rahmetli Maria 1 Kasım 1867 tarihinde deblid olup, 1881 Yulio 18 tarihinde emri darı Pa..a olup, fani dünyadan ebedi ömre niyaz eyledi. Kerat eden rahmet eylesin yazısının yer aldığı anlaşıldı.
Antalya, Alanya, Güncel
Kaynak: DHA