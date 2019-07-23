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ANTALYA SERA ÖRTÜSÜ ELEKTRİK TELLERİNE TAKILIP TUTUŞTU, 20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

ANTALYA'da, sera örtüsünün elektrik tellerine takılması nedeniyle çıkan yangında, yaklaşık 20dönüm meyve bahçesi ve makilik alan zarar gördü.

23.07.2019 17:21
ANTALYA SERA ÖRTÜSÜ ELEKTRİK TELLERİNE TAKILIP TUTUŞTU, 20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
ANTALYA'da, sera örtüsünün elektrik tellerine takılması nedeniyle çıkan yangında, yaklaşık 20
dönüm meyve bahçesi ve makilik alan zarar gördü.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Aksu ilçesi Antalya- Isparta karayolu yakınlarında çıktı. Bölgedeki bir seraya ait naylon örtünün elektrik tellerine takılıp tutuşmasıyla çıkan yangın, makilik alana sıçradı. Kuru otların da tutuşmasıyla yangın genişleyerek meyve bahçelerine sıçradı. Duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri sulama hortumlarıyla yangına müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım istendi. Acil çağrı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Çok sayıda kaplumbağanın da yanarak öldüğü yangında yaklaşık 20 dönüm meyve bahçesi ve makilik alan zarar gördü. ANTALYA SERA ÖRTÜSÜ ELEKTRİK TELLERİNE TAKILIP TUTUŞTU, 20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya, Isparta, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA

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