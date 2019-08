ANTALYA Serdar Ortaç Evlilik hakikaten iki ruh hastasının işi

Serdar Ortaç Evlilik hakikaten iki ruh hastasının işi

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan şarkıcı Serdar Ortaç, Evlilik hakikaten iki ruh hastasının işi dedi.

Kurban Bayramı dolaysıyla her gün yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinin olduğu Kemer'de bu kez sahne Serdar Ortaç'ındı. Club Aura'da gece DJ Arda ve DJ Serkan'ın çaldığı parçalar ve go go dansçılarının şovlarıyla başlarken, saat 02.00'de sahneye DJ Uğur Kirik çıktı. Kirik, DJ kabinine geçerken ardından ise Serdar Ortaç'ın dansçıları ve gece kulübünün go go dansçıları sahneye geldi. Serdar Ortaç'ın da sahneye çıkmasıyla coşku doruğa ulaştı. Gece kulübünü dolduranlar Ortaç'a parçalarına eşlik ederek, eğlendi.

Geçen yıllarda Kemer konserlerinde özellikle evliliğin ne kadar önemli olduğunu ve herkesin evlenmesi gerektiğini vurgulayan Serdar Ortaç, artık kendisinin de bekar olduğunu söyledi. Ortaç'ın sözlerini gece kulübündekiler alkışla karşıladı. Serdar Ortaç, Evlilik hakikaten iki tane ruh hastasının işi. Yani normal insan evlenemez abi. Olmaz yani. O yüzden bütün evli adamlara hitaben iki deli bir araya gelmemeli dedi. Ortaç daha sonra 'İki deli' adlı şarkısını seslendirdi. Yaklaşık bir saat süren konser boyunca sevenleri Serdar Ortaç'a tüm parçalarında eşlik etti ve bol bol video ve fotoğraf çekti.

Kaynak: DHA