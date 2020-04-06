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ANTALYA SERİK İşaret diliyle 'evde kal' çağrısı

İşaret diliyle 'evde kal' çağrısıSERİK Tekeli Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, işaret diliyle hazırladıkları videoyla koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.

06.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:22
İşaret diliyle 'evde kal' çağrısı
SERİK Tekeli Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, işaret diliyle hazırladıkları videoyla koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.
Tekeli Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, koronavirüsle mücadelede evde kalmaları tavsiye edilen vatandaşlara hazırladıkları video ile çağrı yaptı. Öğrenciler ve öğretmenleri kendi çektikleri videoda işaret diliyle 'evde kal' çağrısında bulundu. Okuldan yapılan açıklamada, "Tekeli Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin içinde bulunduğu Vefa Destek Grubu, Covid-19 ile mücadele kapsamında Türk işaret dilini kullanarak 'Sağlığın için evde kal' diyerek farkındalık oluşturmuştur. Hem işitme engelli hem de diğer tüm vatandaşlarımıza 'Sağlığın için evde kal' çağrısı yapan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" denildi. ANTALYA SERİK İşaret diliyle ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Tekeli, Güncel

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ANTALYA SERİK İşaret diliyle 'evde kal' çağrısı
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