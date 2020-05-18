ANTALYA SERİK Rekor sıcaktan bunalıp, koronavirüs tedbirlerini unuttular

Rekor sıcaktan bunalıp, koronavirüs tedbirlerini unuttularAntalya'nın Serik ilçesinde pazar günü bunaltıcı sıcaktan bir nebze de olsa kurtulmak isteyen vatandaşlar karlama yiyerek serinlemeye çalıştı.

18.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:54
Rekor sıcaktan bunalıp, koronavirüs tedbirlerini unuttular
Antalya'nın Serik ilçesinde pazar günü bunaltıcı sıcaktan bir nebze de olsa kurtulmak isteyen vatandaşlar karlama yiyerek serinlemeye çalıştı. Ancak hem karlamayı satan hem de yiyenler koronavirüs salgınını göz ardı ederek, maske takmadı ve sosyal mesafeye dikkat etmedi.
Antalya'da dün 43 dereceyle tüm zamanların mayıs ayı sıcaklık rekoru kırılırken, bunaltıcı sıcak kent yaşayanlarını zorladı. Serik ilçesinde de bunaltıcı bir hal alan sıcağın etkisinden kurtulmak isteyen vatandaşlar, iftar sonrası karlama satıcılarına koştu. Torosların zirvelerinden getirdikleri karları, pekmez ve şerbetle karıştırıp, karlama yapan satıcıları tercih eden vatandaşlar serinlemeye çalıştı. Ancak hem karlamayı satan hem de yiyenlerin koronavirüs salgınına karşı önlem almadıkları, maske takmadıkları ve sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü. Karlama satışı yapan Selahattin- Emine Salman çifti, "Uzun yıllardır Serik'te karlama işiyle uğraşıyoruz. Gündoğmuş'tan ve Alanya Eğrigöl Yaylası'ndan getirdiğimiz karları, pekmez ve şerbetle karıştırarak, müşterilerimize sunuyoruz. Son iki gündür de devam eden aşırı sıcaklardan kurtulmak isteyen vatandaşlar, Ramazan ayında iftarı açtıktan sonra serinlemek için karlamaya hücum etti. Karlamayı en çok da çocuklar tercih ediyor. Ekim ayına kadar tezgah açmaya devam edeceğiz" dedi. ANTALYA SERİK Rekor sıcaktan bunalıp, koronavirüs tedbirlerini unuttular

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, serik, Güncel, Haber

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