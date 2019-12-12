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Antalya serik'te dere taştı villaları su bastı

Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye ve Belek mahallelerinde dün saat 18.00'de başlayan sağanak, sabaha kadar etkisini sürdürürken, bölgedeki bazı sitelerde evlerin zemin katlarını su bastı.

12.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:54
'nın ilçesi Kadriye ve mahallelerinde dün saat 18.00'de başlayan sağanak, sabaha kadar etkisini sürdürürken, bölgedeki bazı sitelerde evlerin zemin katlarını su bastı. Evlerde oturan vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sitelerin bahçelerine kurdukları su motorlarıyla tahliye çalışmalarına başladı. Su basan evlerde bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Kadriye Mahallesi'nde oturduğu villayı su basan Soner Sungur, Meteorolojinin uyarısı üzerine bazı eşyalarımızı üst kata çıkardık. Her yıl aşırı yağmurlarda sitemizi sular basıyor dedi.
Antalya serik'te dere taştı villaları su bastı

Antalya, Belek, serik, Güncel

Kaynak: DHA


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