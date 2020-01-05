Haberler » Güncel » Antalya serik'te ebeveynlere yönelik söyleşi - Haber

Antalya serik'te ebeveynlere yönelik söyleşi

Serik'te ebeveynlere yönelik söyleşiAntalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 'Çocukluktan Ergenliğe Mükemmel Ebeveynlik Arayışı' konulu söyleşide Prof. Dr. Selçuk Şirin ebeveynlerle buluştu.

05.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:23
'te ebeveynlere yönelik söyleşi
'nın Serik ilçesinde düzenlenen 'Çocukluktan Ergenliğe Mükemmel Ebeveynlik Arayışı' konulu söyleşide Prof. Dr. Şirin ebeveynlerle buluştu.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir AVM'de 'Çocukluktan Ergenliğe Mükemmel Ebeveynlik Arayışı' konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşide Prof. Dr. Selçuk Şirin, katılımcı ebeveynlere çocuğun doğumundan itibaren yapılması gerekenleri anlattı. ABD'den bu söyleşi için özel olarak gelen Selçuk Şirin, bir saate yakın söyleşinin sonunda ayakta alkışlandı. Bazı ebeveynler de Şirin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Program öncesi gazetecilere açıklama yapan Selçuk Şirin, amacının çocukları en güzel şekilde geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi. Bunun için dünya genelinde ciddi bir rekabet ortamı olduğunu belirten Şirin, Herkes çocuklarını iyi yetiştiriyor ki önümüzdeki dönemde bu yüzyılda dünya ile rekabet edebilen müthiş bir fırsatımız var. Şu an okullarda okuyan 18 yaş altı kuşağı iyi yetiştirebilirsek dünyada 21'inci yüzyılda Türkiye yüzyılı olma fırsatımız var. Bunun için bütün alt yapımız hazır. Vizyonumuz hazır. Yeter ki isteyelim. Ben de bugün burada bunun nasıl olması gerektiği üzerine ebeveynlere evde çocuğun doğumundan itibaren ne yapmamız lazım onu anlatacağım. Bu anlamda en önemli nokta şu. Çocuklar doğduktan itibaren ilk 3 yılda beyinlerinin yüzde 90'ı gelişiyor. O beyinlerin en hızlı değiştiği o 3 yıllık dönemde çocuklarımıza ne yaparsak bir ömür boyu o yatırımın karşılığını alacağız. O yüzden çocuklar doğar doğmaz onlarla oynayalım. Onlarla konuşalım ve onlara kitap okuyalım dedi.
Antalya serik'te ebeveynlere yönelik söyleşi

Antalya, Selçuk, serik, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:20   Parmaklarındaki engelini tablolarıyla aştı - Haber
12:19   Ergan'da gece kayağı yoğun ilgi görüyor - Haber
12:18   'Süleymani'ye saldırı, Hamaney'e yapılmış saldırı olarak değerlendirilebilir' - Haber
12:15   Başkan Özlü "Sarıkamış şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum" - Haber
12:14   Sarıkamış şehitleri on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
09:43   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım - Haber
09:25   İstanbul trafiğindeki seyyar satıcıların aylık gelirleri 6 bin liraya ulaşıyor - Haber
00:00   Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Haber
22:14   İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Haber
5.01.2020 12:20:51