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ANTALYA Serik'te ekipler görev başında

Serik'te ekipler görev başındaAntalya'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ekipler çalışmalarını sürdürdü.

18.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:29
Serik 'te ekipler görev başında
Antalya 'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ekipler çalışmalarını sürdürdü.
Serik'te sokağa çıkma yasağı kapsamında polis, jandarma, zabıta ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çalışmalarını sürdürdü. İlçe merkezinde bulunan kontrol noktalarında vatandaşların kimlik ve görev belgesi kontrollerini kontrol eden polisler, vatandaşları maske takmaları, araç içerisinde sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara da idari para cezası uyguladı.
Gebiz ve Abdurrahmanlar mahallelerinde ise Antalya dışından gelen vatandaşları kontrol altına alan jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında vatandaşların kimlik ve görev belgesi kontrollerini yaparak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
Zabıta ekipleri de evlerinden çıkamayan vatandaşların ekmek, ilaç ve gazete gibi ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti.
Çınaraltı Meydanı'nda ise gazete bayii tarafından kurulan stantta gazete satışı yapıldı. ANTALYA Serik’te ekipler görev başında

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Antalya, serik, Güncel
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