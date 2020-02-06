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Antalya serik'te ilginç kaza 1 yaralı

Serik'te ilginç kaza: 1 yaralıANTALYA'nın Serik ilçesindeki toptancı halinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç 4 metreden burun üstü çakıldı.

06.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:39
'te ilginç kaza: 1 yaralı
ANTALYA'nın Serik ilçesindeki toptancı halinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç 4 metreden burun üstü çakıldı. Kazada sürücü hafif yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Serik Toptancı Hali'nde meydana geldi. Mahir Anar'ın kullandığı 06 AFD 157 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, hal meydanının bittiği noktadan düştü. Yaklaşık 4 metreden burun kısmının üzerine düşerek durabilen aracı görenler yardıma koştu. verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtaki Mahir Anar'ı çıkarıp, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sürücünün kafasından hafif yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Görgü tanıkları, aracın bir anda hal meydanından aşağı gittiğini gördüklerini, içerisinde şoförü olduğunu ancak kazanın nasıl meydana geldiğini anlayamadıklarını kaydetti.
Antalya serik'te ilginç kaza 1 yaralı

serik, Güncel

Kaynak: DHA


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