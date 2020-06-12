ANTALYA Serik'te karantina sona erdi, kızının mezarını ziyaret etti

Serik'te karantina sona erdi, kızının mezarını ziyaret ettiANTALYA'nın Serik ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında Merkez Mahallesi'ndeki 15 sokakta uygulanan karantina sona erdi.

12.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:53
Serik'te karantina sona erdi, kızının mezarını ziyaret etti
ANTALYA'nın Serik ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında Merkez Mahallesi'ndeki 15 sokakta uygulanan karantina sona erdi. Karantinadan çıkanlardan Dursun Kara, ilk olarak kızının mezarını ziyarete gitti.
Serik ilçesinde Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulunduğu değerlendirilen kişilerin yaşadığı Merkez Mahallesi'nde bulunan 15 sokakta, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 21 Mayıs gecesi başlatılan, ardından 7 gün süre ile uzatılan karantina uygulaması sona erdi. Yasağın sona ermesi ile birlikte 15 sokağın giriş ve çıkışlarında bulunan demir bariyerler, dün gece yarısı itibarıyla polis tarafından kaldırıldı.
Karantinanın sona erdiği bölgede yaşayan vatandaşlardan Dursun Kara, sabah saatlerinde eşini ve çocuklarını da yanına alarak, ölen kızı Gönül Yılmaz'ın mezarını ziyaret etti. Sıkıcı bir karantina süreci yaşadıklarını aktaran Kara, "21 gündür karantina nedeniyle kızımın mezarına gidemiyordum. Karantina süresince alışkın olmadığımızdan oldukça bunaldık. Mahallemizde hastalık diye bir şey kalmadı. Devletimiz, milletimiz ve halkımız bizlere çok yardımcı oldu. Ölüm yok, vaka da çıkmıyor. Allah herkese sıhhat versin" dedi. ANTALYA Serik’te karantina sona erdi, kızının mezarını ziyaret etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Karantina, serik, Güncel, Haber

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