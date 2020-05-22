ANTALYA Serik'te karantinada ilk gün

Serik'te karantinada ilk gün (2)BELEDİYE SEBZE VE MEYVE DAĞITTIAntalya'nın Serik ilçesinde Covid-19 nedeniyle karantina altına alınan Merkez Mahallesi'ndeki 15 sokakta, Serik Belediyesi zabıta ekipleri tarafından meyve ve sebze dağıtıldı.

22.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:00
Serik'te karantinada ilk gün (2)
BELEDİYE SEBZE VE MEYVE DAĞITTI
Antalya'nın Serik ilçesinde Covid-19 nedeniyle karantina altına alınan Merkez Mahallesi'ndeki 15 sokakta, Serik Belediyesi zabıta ekipleri tarafından meyve ve sebze dağıtıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı 15 sokakta halkın ihtiyaçlarını karşılamak için 3 ton karpuz, 600 kilo domates, 1.5 ton soğan, 1.5 ton patates, 1.5 ton salatalık, 500 kilo biber, 300 ekmek dağıtımı yapıldı. Karantina süresince dağıtımın devam edeceğini belirten yetkililer, ayrıca bayram öncesinde bölgede yaşayan aileler için 520 gıda paketi yardımı dağıtımını gerçekleştirdi. ANTALYA Serik’te karantinada ilk gün

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Karantina, Antalya, serik, Güncel, Haber

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