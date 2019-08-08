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ANTALYA Serik'te orman yangını

Serik'te orman yangınıANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan yangında 1 hektar orman alanı yandı.

08.08.2019 17:42
ANTALYA Serik'te orman yangını
Serik'te orman yangını
ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan yangında 1 hektar orman alanı yandı.
Serik'e bağlı Aşağıoba Mahallesi Kuyukaya mevkisinde saat 14.00 sıralarında boş arazide başlayan yangın, ormana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ile 10 arazöz, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı ve 20 yangın söndürme ekibi sevk edildi.
Anında yapılan müdahale sonucu yangın büyümeden söndürülürken, 1 hektar orman yandı. Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

serik, Güncel

Kaynak: DHA

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