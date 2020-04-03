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ANTALYA Serik'te pazarlarda denetim

Serik'te pazarlarda denetimAntalya'nın Serik Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında pazarlarda yeni önlemler almaya devam ediyor.

03.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:05
Serik 'te pazarlarda denetim
Antalya 'nın Serik Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında pazarlarda yeni önlemler almaya devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Serik'teki tüm pazar yerlerinin giriş çıkışlarına demir bariyerler konurken, ilk uygulama Cuma Pazarı'nda yapıldı. Pazar yerlerinin giriş çıkış ve çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Zabıta ve polis eşliğinde kimlik kontrolü yapılarak, pazara girilmesine izin veriliyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile küçük çocukların pazara girmesine izin verilmiyor. Pazarlarda tezgahlar 3 metre mesafesi korunarak yerleştirilirken, pazarcı esnafına da maske ve eldiven dağıtılıyor. Pazarın her yerine belediye tarafından dezenfekte üniteleri kondu.
Serik Seyyar Tuhafiyeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Mevlüt Akıllı, "İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda pazarlarımızda gerekli her türlü önlemi alıyoruz. Pazarlarımızda tek ve çift rakam uygulamasına da geçildi. Zabıta ve polis ekipleri gözetiminde maske ve eldiven dağıtıyoruz" dedi.
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ANTALYA Serik’te pazarlarda denetim

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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