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Antalya serik'te turizm güzellik yarışması yapıldı

Serik'te Turizm Güzellik Yarışması yapıldıAntalya'nın Serik ilçesinde Rus seyahat acenteleri çalışanları arasında yapılan Turizm Güzellik Yarışması'nın finali gerçekleştirildi.

30.10.2019 13:53
Serik'te Turizm Güzellik Yarışması yapıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde Rus seyahat acenteleri çalışanları arasında yapılan Turizm Güzellik Yarışması'nın finali gerçekleştirildi. Finalde 15 çalışandan Rus Aleksandra Zarova 2019 Turizm Güzeli seçildi, Vera Krishtop ikinci ve Polina Kalacheca üçüncü oldu. Gecede ayrıca
Rusya'da faaliyet gösteren turizm acentelerinin her yıl farklı ülkelerde yaptıkları toplantılar sonrası, acente çalışanları arasında yaptıkları Turizm Güzellik Yarışması bu yıl Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Calista Luxury Resort Otel'de yapılan toplantının ardından gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan 50 aday arasından internet üzerinden yapılan oylama sonucu belirlenen 15 finalist, yarıştı.
Final gecesinde 15 güzel, abiye ve bikinilerle jürinin karşısına çıktı. Yarışma jürisi Rus Aleksandra Zarova'yı 2019 Turizm Güzeli seçti. Yarışmada Rus güzeller Vera Krishtop ikinci ve Polina Kalacheca üçüncü oldu. Para ve tatille ödüllendirilen güzellerin taçlarını Calista Luxury Resort Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ taktı.
ACENTELER ÖDÜLLENDİRDİ
Gecede ayrıca Calista Luxury Resort Otel'le ilgili en çok satış yapan acenteler de ödüllendirildi. Genel Müdür Ali Kızıldağ, bu yıl iyi bir sezon geçirdiklerini, bunda en büyük payın partnerleri olan acenteler olduğunu belirtti. Ali Kızıldağ, Bu gece otelimize misafirleri getiren acentelerle birlikte olmak istedik. Onlara birer plaket vererek teşekkürlerimizi iletiyoruz dedi.
Ali Kızıldağ daha sonra en çok müşteri getiren acentelere plaketlerini verdi.
Antalya serik'te turizm güzellik yarışması yapıldı

Güzellik Yarışması, serik, Güncel

Kaynak: DHA


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