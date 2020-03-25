Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Serik'te turizmciler koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor - Haberler

ANTALYA Serik'te turizmciler koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor

Serik'te turizmciler koronavirüs salgınının bitmesini bekliyorANTALYA'nın Serik ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle otellerin bir kısmı kapanırken, esnaf da kepenk indirdi.

25.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:39
Serik 'te turizmciler koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle otellerin bir kısmı kapanırken, esnaf da kepenk indirdi. Turizmciler, salgının bir an önce bitmesini beklediklerini söyledi.
Serik'e bağlı Belek , Boğazkent ve Kadriye turizm merkezlerinde, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle otellerin bir bölümü kapandı. Otellerin kapanmasının ardından esnaf da iş yerlerinde kepenk indirdi. Belek Esnaf Derneği Başkanı Yaşar Aksu, "Bu virüsün çıkmasıyla yurt dışından uçuşlar yasaklandı. Bölgemiz, Türk turizminin en önemli yerlerinden biriydi. Bölgedeki otellerimizde müşteri olmayınca, biz turizm esnafı olarak iş yerlerimizi kapatmak zorunda kaldık" dedi.
Belek Mahallesi Muhtarı turizmci Memiş Aksu da, "Yeni sezonu beklerken, koronavirüs geldi. Sezon öncesi yeni mallar aldık ve borçlandık. Sadece Belek'te 600 işyeri var. İnşallah bu belayı en kısa sürede atlatırız ve turizm yeniden canlanır" diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
ANTALYA Serik’te turizmciler koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Belek, serik, Güncel

Haberin Videosu :

ANTALYA Serik'te turizmciler koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı Haberler
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı
İlginç ’Evde Kal’ çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti Haberler
İlginç 'Evde Kal' çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Haberler
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi Haberler
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi
Belediye uyardı: Sokağa değil, çöpe atın Haberler
Belediye uyardı: Sokağa değil, çöpe atın

Son Dakika Güncel Haberleri

17:06: (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) TRAMVAY İNŞAAT HATTININ TEMELİNDE KAYMA - Haber 17:06: İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat - Haber 17:06: Ardahan'da AFAD resmi kurumların tamamında dezenfekte çalışması yaptı - Haber 17:06: Çorum'da "gizli hayırsever", bakkalın veresiye defterini satın aldı - Haber 17:05: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden Hafter güçlerine karşı 'Barış Fırtınası' operasyonu - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber 16:13: Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu - Haber 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 14:56: Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı - Haber 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor - Haberler