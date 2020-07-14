ANTALYA Serik’te zeytin bahçesindeki yangın korkuttu

Serik'te zeytin bahçesindeki yangın korkuttu

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki bir zeytin bahçesinde çıkan yangın, evlere sıçramadan söndürüldü.

Serik ilçesi Orta Mahalle'deki bir zeytin bahçesinde, saat 12.00 sıralarında nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevrede oturan mahalle sakinleri, yangının evlerine ulaşmaması için hortumla alevleri söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.