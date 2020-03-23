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ANTALYA Serik Ziraat Odası, vatandaşa maske ve eldiven dağıttı

Serik Ziraat Odası, vatandaşa maske ve eldiven dağıttıAntalya'nın Serik ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı, kolonya ikramında bulunuldu.

23.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:47
Serik Ziraat Odası, vatandaşa maske ve eldiven dağıttı
Antalya 'nın Serik ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı, kolonya ikramında bulunuldu.
Serik çınaraltı mevkiinde stant kuran Serik Ziraat Odası Başkanlığı, Başkan Mustafa Yavuz eşliğinde sokaktaki vatandaşlara 'Evimizde kalalım, kalamıyorsak yaşam için maske takalım' sloganı ile evde kalmalarını, zorunlu sebepler dışından evden çıkmamaları gerektiği konusunda halkı bilgilendirdi. Zorunlu nedenlerle evden çıkanlar için de özel olarak hazırlatılan 50 bin maske ve eldiven halka dağıtıldı. Bu sırada standa gelen vatandaşlara ayrıca kolonya ikramında bulunuldu.
Serik Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yavuz, vatandaşlara ellerinden geldiğince evden çıkmamaları gerektiğini söyledi. ANTALYA Serik Ziraat Odası, vatandaşa maske ve eldiven dağıttı

Kaynak: DHA

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ANTALYA Serik Ziraat Odası, vatandaşa maske ve eldiven dağıttı
Etiketler : Antalya, serik, Güncel

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