ANTALYA Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için ırmağa giren Caner Aykurt boğularak can verdi.

Olay, Serik ilçesinin Belkıs mahallesi Köprüçay Irmağı Şahintepesi Piknik Alanı'nda öğle saatlerinde yaşandı. Arkadaşı ve kardeşiyle birlikte piknik yapmaya gelen Caner Aykurt (31), serinlemek için ırmağa girdi. Aykut'un boğulduğunu farkeden kardeşi Cüneyt Aykurt ve arkadaşı Osman Tanay, çevredekilerden yardım istedi. Irmağa koşan diğer piknikçiler Aykurt'u su içinden karaya çıkardı. 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin 30 dakika süren kalp masajı, Caner Aykurt'u kurtarmaya yetmedi. Aykurt'un cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aykurt'un kardeşi Cüneyt Aykurt ile arkadaşı Osman Tanay olay yerinde fenalık geçirdi. Aykurt ve Tanay'a sağlık ekibi müdahale etti. Irmakta boğularak can veren Caner Aykurt'un Antalya'da yaşadığı ve kardeşi ve arkadaşıyla piknik yapmak için Serik'e geldiği öğrenildi.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı