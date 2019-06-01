ANTALYA Serinlemek isteyenler su parkına koştu

Kaynak: DHA

Serinlemek isteyenler su parkına koştuAntalya'da tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler, hava sıcaklığının 28 derece kaydedildiği kentte, serinlemek için su parklarına akın etti.Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 25 derece kaydedildiği Antalya'da, nem oranı yüzde 70'lere ulaştı. Yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığının 36 derece olduğu turizm kentinde, yerli ve yabancı tatilciler serinlemek için sahilleri ve su parklarını doldurdu. Kent merkezindeki su parkına gelen tatilcilerin kimisi havuza girip serinledi, kimisi de su kaydıraklarından kayarak bu anların keyfini çıkardı. Her yaştan tatilcinin doyasıya eğlendiği havuz kenarlarında güneşlenenler ise renkli görüntüler oluşturdu.Su parkının fotoğraf ekibinin çekimler sırasında farklı atmosfer oluşturmak için getirdiği köpek balığı kafası maketi ise turistlerin büyük ilgisini çekti. Köpek balığı maketinin ağzına oturan çocuklar fotoğraf çektirdi. Su parkının maskotu papağan 'Cabbar' ise olup bitenleri tünediği şezlongun üzerinden izledi.