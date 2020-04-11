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Antalya sessizliğe büründü

Antalya'nın da içinde bulunduğu 31 ilde bu geceden itibaren başlayan yasak öncesinde market ve fırınlara akın eden vatandaşlar, saatler gece yarısını gösterdiğinde sokakları boşalttı.

11.04.2020 01:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:25
Antalya sessizliğe büründü
Antalya 'nın da içinde bulunduğu 31 ilde bu geceden itibaren başlayan yasak öncesinde market ve fırınlara akın eden vatandaşlar, saatler gece yarısını gösterdiğinde sokakları boşalttı. Vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından kent merkezine sessizlik hakim oldu.
31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Antalya'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın ederken, ana caddeler ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşandı. Market önlerinde sosyal mesafe kuralına dikkat etmeye çalışan vatandaşlar, fırınların önünde de kuyruk oluşturdu. Fırın önlerine gelen polisler vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarırken, fırın görevlileri yarın fırının açık olduğunu söyleyince kalabalık dağıldı. Yaklaşık 2 saat devam eden yoğunluğun ardından saat 00.00'da sokağa çıkma yasağının uygulamaya girmesiyle birlikte yoğunluk bitti. Yasağa uyan vatandaşlar market ve fırınların önününü boşaltıp evlerine çekildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Güncel
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