Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza (2)

KONYAALTI SAHİLİ, TARİHİ BİR GÜN YAŞADIAntalya kent merkezindeki Kazım Özalp Caddesi'nde denetim yapan polisler, evleri ile kaldıkları pansiyonlardan ekmek almak için çıkan 7 kişiyi durdurdu.

11.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:13
Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza (2)

KONYAALTI SAHİLİ, TARİHİ BİR GÜN YAŞADI

Antalya kent merkezindeki Kazım Özalp Caddesi'nde denetim yapan polisler, evleri ile kaldıkları pansiyonlardan ekmek almak için çıkan 7 kişiyi durdurdu. Polisin uyarısına rağmen adreslerine dönmeyen 7 kişiye, 3150'şer lira para cezası kesildi. Tepki gösteren bir vatandaş, "Böyle ceza mı olur? Biz ne yiyeceğiz?" dedi.

Denetimde kalacakları yerleri olmadığını öne süren 5 kişi ise, polis aracıyla belediyeye ait konuk evine götürüldü.

Öte yandan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, en sessiz gününü yaşadı. Kış aylarında dahi vatandaşların yürüyüş yaptığı sahilde bugün sadece kuş sesi duyuldu. Hava sıcaklığının 23 dereceyi göstermesine rağmen sahile adım atan olmadı.

Antalya'yı Kemer ilçesine bağlayan karayolundaki boşluk drone ile görüntülenirken, kentin en geniş ve işlek caddesi 100. Yıl Bulvarı kamuda görevli araçlara kaldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı Sahili, Antalya, Özalp, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Haberler ›› Güncel ››Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza (2) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:28: 600 metre uzunluğunda fanyalı uzatma ağına el konuldu - Haber 18:28: Antalya'da sokağa çıkma yasağı sonra polis ve jandarmanın uygulaması sürüyor - Haber 18:26: Çorlu'da caddeler köpüklü su ve dezenfektanla yıkandı - Haber 18:26: Cizre'de sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı - Haber 18:24: Polis ve zabıtadan anonslu uyardı - Haber 17:40: Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin