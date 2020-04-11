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Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza (3)

YASAĞA UYMAYAN 100 KİŞİYE CEZAAntalya'da sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında işlem yapıldı.

11.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:59
Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza (3)

YASAĞA UYMAYAN 100 KİŞİYE CEZA

Antalya 'da sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında işlem yapıldı. Yasağın başladığı saat 00.00'dan itibaren polis ekipleri, devriye gezerek yasağa uymayanları tespit etmeye çalıştı.Antalya Valiliği, saat 17.00 itibariyle yasağa uymayan 1 kişi hakkında adli işlem, 99 kişi hakkında da idari işlem yapıldığını, toplam 205 bin 263 TL ceza kesildiğini açıkladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel
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