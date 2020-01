Antalya sevgiliye korkutan evlilik teklifi

Sevgiliye korkutan evlilik teklifiANTALYA'nın Serik ilçesinde Arif Temiz, öğretmen sevgilisi Gamze Deniz'e korku evinde sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Oyunda gözleri bağlı şekilde son duasını etmesi istenen Gamze Deniz, gözlerindeki bağ açıldığında önünde diz çöken Arif Temiz'i görünce büyük şaşkınlık yaşadı.Serik'te toptancı halinde çalışan Arif Temiz, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Gamze Deniz'e evlilik teklifi yapmaya karar verdi. Farklı bir evlilik teklifi için hazırlıklara başlayan Arif Temiz, arkadaşlarından da yardım istedi. Teklif için ilçede faaliyet gösteren bir korku evini seçen Arif Temiz, daha sonra işletmeci Halil Güzel ile görüştü. Korku evi içerisinde Arif Temiz'in evlilik teklifi için hazırlık yapıldı.'SON DUANI ET'11 Ocak Cumartesi akşamı korku evine gelen Arif Temiz, sevgilisi Gamze Deniz ve iki arkadaşı, bir oyuna başladı. Kötü ruhlar tarafından lanetlenen kişiyi kurtarmanın amaçlandığı oyunun son bölümü olan odaya gelindiğinde Gamze Deniz'in gözleri bağlandı. İçerisine mumlarla kalp şekli yapılan odanın içine alınan Gamze Deniz, oyun gereği gizemli sandıkta bulunan kutuyu sevgilisi Arif Temiz'e getirdi. Kutuyu alan Arif Temiz, sevgilisinin önünde diz çökerken, bu sırada Gamze Deniz'den oyun gereği ruhu lanetlenen kişiyi kurtarması için dua etmesi istendi. Sevgilisi de kendisine 'Son duanı et' diye seslendi. Daha sonra gözlerindeki bağ açılan Gamze Deniz, karşısında sevgilisini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Arif Temiz'in evlilik teklifinde bulunduğu Gamze Deniz, teklifi kabul ederek, sevgilisine sarıldı. Arkadaşları da konfetiyle çifte destek verdi. Sonrasında çift birbirine sarılıp, müzik eşliğinde dans etti.'SON DAKİKAYA KADAR HABERİ YOKTU'Arif Temiz, "Bu teklifi uzun zamandır düşünüyordum. Nasıl bir evlilik teklifi yapayım diye. Diğer evlilik tekliflerinden farklı olsun istedim. Daha değişik, daha farklı ve unutulmayacak bir teklif olsun istedim. Kendisini bir şekilde korku evine oyun oynamak için götüreceğimi söyledi. Kendisinin hiçbir şekilde haberi yoktu. Biz arkadaşlarla korku evinde organizasyonu hazırladık. Her şey hazırdı. Oyunumuzu oynadık. Son odada ona büyük bir sürpriz yaptım. Dualarımın kabul olmasını istedim açıkçası. İstediğim de oldu. Son dakikaya kadar haberi yoktu. Kendisi de teklifime 'evet' dedi. Kendisini çok seviyorum. 'Son duanı et' diyerek evlenme teklifinde bulundum" dedi.'KORKU EVİNDE TEKLİF YAPACAĞINI HİÇ BEKLEMİYORDUM'Evlilik teklifi alan ve Serik'te bir okulda öğretmenlik yapan Gamze Deniz, "Aslında evlenme teklifi bekliyordum ama o gün için beklemiyordum. Sadece oyun oynamak ve arkadaşlarımızla vakit geçirmek için çıkmıştım. Normal oyunun içindeydim. Hiçbir şey anlamadım. Bana hiçbir şey belli etmedi. Yine oyunun devam ettiğini sanıyordum. Gözlerim kapalıydı. Gözlerimi açtığımda o atmosferi gördüm. Gülleri gördüm. Ben de bu evlilik teklifini kabul ettim. Bende böyle bir anı bıraktığı için de kendisine teşekkür ediyorum. Biz bir yıl önce tanışmıştık. Bana evlilik teklifini başka türlü yapmış olsa kesinlikle anlardım. Çünkü hazırlıklıydım, aslında bekliyordum. Ama korku evinde teklif yapacağını hiç beklemiyordum. Sadece vakit geçirmek ve oyun oynamak için gittiğimizi sanıyordum. Benim için değişik ve güzel bir anı oldu" diye konuştu.Korku evi sahibi Halil Güzel de "Serik'te bir ilk olarak bu iş yerini açtık. Arkadaş evlilik teklifi için ne yapabilirim diye sorduğunda böyle bir organizasyon yaptık. Heyecan ve korku dolu, yüksek adrenalinli bir organizasyon oldu" dedi.