Antalya Seyir Terasında Tüfekle İntihar Etti

Antalya
'da kent girişindeki seyir terasına gelen Erol D. (40), başına dayadığı tüfeği ateşleyip yaşamına son verdi.
Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez
ilçesi Antalya Bulvarı üzerinde bulunan seyir terasında meydana geldi. Erol D., 07 ABJ 968 plakalı motosikletiyle kenti yukarıdan gören seyir terasına geldi. Burada bir süre manzarayı izleyen D., daha sonra sırt çantasında getirdiği tüfeğini çıkarttı. Başına dayadığı tüfeği ateşleyen Erol D., olay yerinde yaşamını yitirdi. Erol D.?nin üzerinde bulunan cep telefonu uzun süre çalarken, polis ekipleri telefona cevap veremedi.
Erol D.'ın cansız bedeni morga götürüldü. Polis
, intiharın nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.
Antalya
07 Aralık 2018 Cuma 20:06