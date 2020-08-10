ANTALYA Sezgin’in 5’inci günde cansız bedenine ulaşıldı

Sezgin'in 5'inci günde cansız bedenine ulaşıldı

ANTALYA'da, serinlemek için girdiği su kanalında kaybolan Sezgin Andariman (17), arama çalışmalarının 5'inci gününde ölü olarak bulundu.

Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'ndeki su kanalına, 6 Ağustos'ta, akşam saatlerinde kuzeni Ahmet Andariman ile birlikte gelen Sezgin Andariman, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Kuzenini göremeyen Ahmet Andariman, ailesine haber verdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Sezgin Andariman'ın bulunması için Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, AKUT ve İHH İnsani Yardım Vakfı'na ait çok sayıda dalgıç kanalda arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarının 5'inci gününde, Sezgin Andariman'ın cansız bedeni bulundu. Sabah erken saatlerde su altında arama yapan dalgıçlar, Andariman'ın cesedini, suya girdiği yerde sazlıklar arasında buldu. Dalgıçlar tarafından su kanalından çıkarılan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.