ANTALYA Şiddetli rüzgar 30 metrelik ağacı devirdi
Şiddetli rüzgar 30 metrelik ağacı devirdiANTALYA'da şiddetli rüzgar nedeniyle 30 metrelik ağaç yola devrildi.
17.03.2020 19:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:17
Şiddetli rüzgar 30 metrelik ağacı devirdi
ANTALYA'da şiddetli rüzgar nedeniyle 30 metrelik ağaç yola devrildi.
Kent merkezinde dünden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaklaşık 30 metrelik ağaç rüzgar nedeniyle devrildi. Ağaç yanında yer alan elektrik direğiyle birlikte yola devrildi. Devrilen direk ve ağaç nedeniyle yol trafiğe kapanırken, bazı araçlar yaya kaldırımından yola devam etti.
Ağacın düştüğü yerde şans eseri kimse bulunmazken, ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
ANTALYA'da şiddetli rüzgar nedeniyle 30 metrelik ağaç yola devrildi.
Kent merkezinde dünden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaklaşık 30 metrelik ağaç rüzgar nedeniyle devrildi. Ağaç yanında yer alan elektrik direğiyle birlikte yola devrildi. Devrilen direk ve ağaç nedeniyle yol trafiğe kapanırken, bazı araçlar yaya kaldırımından yola devam etti.
Ağacın düştüğü yerde şans eseri kimse bulunmazken, ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANTALYA Şiddetli rüzgar 30 metrelik ağacı devirdi
Etiketler : Atatürk Caddesi, Muratpaşa, Güncel
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