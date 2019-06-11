ANTALYA SİDE PLAJLARINA YABANCI TURİST AKINI

Kaynak: DHA

Ramazan Bayramı tatilinin bitmesinin ardından Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side plajları, yabancı turistlerle doldu.Ramazan Bayramı tatilinin bitmesi ve yerli tatilcilerin dönmesinin ardından Manavgat'ın Side sahilleri Alman, Rus, İngiliz ve İskandinav turistlerin akınına uğradı. İlçede tatil yapan turistler, plajda bol bol güneşlenip denize girdi. Turistler, zaman geçirmek için çeşitli oyunlar da oynadı. Side sahilini tıklım tıklım dolduran turistlerin bir kısmı da paraşüte binerek, antik kenti yukarıdan görmenin keyfini yaşadı.Otellerde yüzde 80'lere varan doluluk olduğunu belirten turizmciler, Side bölgesinden önümüzdeki günlerde bu rakamın yüzde 100'e ulaşacağına dikkati çekti. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de sahil bölgesinde yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı sürekli devriye attı.