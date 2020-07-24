ANTALYA Sigara izmariti orman yangını çıkardı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Titreyengöl turizm bölgesinde yol kenarından bir araçtan atıldığı değerlendirilen sigara izmaritinin çıkardığı orman yangını büyümeden söndürüldü.

Manavgat'ın Titreyengöl turizm bölgesinde, 5 yıldızlı otellere giden yol üzerinde bir araçtan atıldığı değerlendirilen sigara izmariti nedeniyle dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında 300 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü.