Antalya Simge'yi Sokak Ortasında Öldürüp, İntihar Etti

Simge
'yi sokak ortasında öldürüp, intihar etti (EK)
1)NİŞANLISININ ÖLDÜRDÜĞÜ SİMGE'NİN CENAZESİ MORGDAN ALINDI Antalya
'da, ayrılmak isteyen nişanlısı Simge Yıldız'ı sokakta pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Nuri Karaata'nın cenazesi, Aksu
ilçesi Kurşunlu
Mezarlığı'nda toprağa verildi. Simge Yıldız'ın cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Yıldız'ın cenazesi yarın öğle vakti Döşemealtı
ilçesi Nebiler Mahalle Mezarlığında toprağa verilecek.
Antalya,Simge Sağın
Kaynak: DHA