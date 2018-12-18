18 Aralık 2018, 15:43
»»

Antalya Simge'yi Sokak Ortasında Öldürüp, İntihar Etti

Antalya Simge

Simge'yi sokak ortasında öldürüp, intihar etti (EK)1)NİŞANLISININ ÖLDÜRDÜĞÜ SİMGE'NİN CENAZESİ MORGDAN ALINDIAntalya'da, ayrılmak isteyen nişanlısı Simge Yıldız'ı sokakta pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Nuri Karaata'nın cenazesi, Aksu ilçesi Kurşunlu...

Simge'yi sokak ortasında öldürüp, intihar etti (EK)

1)NİŞANLISININ ÖLDÜRDÜĞÜ SİMGE'NİN CENAZESİ MORGDAN ALINDI

Antalya'da, ayrılmak isteyen nişanlısı Simge Yıldız'ı sokakta pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Nuri Karaata'nın cenazesi, Aksu ilçesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Simge Yıldız'ın cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Yıldız'ın cenazesi yarın öğle vakti Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahalle Mezarlığında toprağa verilecek. Antalya,Simge Sağın
Kaynak: DHA