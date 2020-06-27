ANTALYA Sınav heyecanı başladı

Sınav heyecanı başladıYURT genelinde milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimi için ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı başladı.

27.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:56
Sınav heyecanı başladı
YURT genelinde milyonlarca öğrencinin üniversite eğitimi için ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı başladı. Antalya'da sabah saat 08.30'dan itibaren veliler ve sınava girecek öğrenciler okul önlerinde toplanmaya başladı. Koronavirüs sebebiyle birçok önlem eşliğinde gerçekleşecek YKS sınavında ilk oturum bugün yapılacak. Ayrıca YKS sınavı boyunca tüm yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İlk oturum sınavı saat 10.15'te başlayacak sınav için koronavirüs önlemleri kapsamında velileri ve yakınlarıyla birlikte sınava gelen öğrenciler okulların bahçe kapısından alınırken, veliler ise dışarıda bekliyor. Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından okul bahçe kapısı girişlerinde öğrenci ve velilere su ve maske dağıtımı yapılıyor. Okul önlerinde özellikle velilerin sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği görülürken, sınav için okul bahçesinden içeri giren öğrenciler ise tek tek uyarılıyor. Öğrenciler içeri girerken, velileri ise demir parmaklıklı bahçe kapısında çocuklarını izliyor. Bugün 13.00'e kadar sürecek olan sınav için öğrenciler içeriye cep telefonu, çanta, bozuk para, kolye, küpe, pearsing, kalem gibi eşyalarla içeri giremiyor. Hatta su şişelerinin üzerindeki ambalajlar dahi çıkartılıyor. Okul bahçelerinde öğrenciler sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçiyor. Görevliler tarafından da sık sık uyarılan öğrenciler içeri girmeden dezenfektan kullanıyor. Ayrıca maske ve ıslak mendil dağıtımı da yapılıyor. Kız öğrenciler ve erkek öğrenciler ayrı ayrı sıraya geçirilerek, okul binasına girişte kimlik ve sınava giriş belgesi kontrolünden sonra kadın ve erkek polislerin üst arama el dedektörüyle kontrol edildikten sonra binaya alınıyor. ANTALYA Sınav heyecanı başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Antalya, Güncel, Haber

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