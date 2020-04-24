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ANTALYA Sitede kesilen ağaçlar oturanları ikiye böldü

Sitede kesilen ağaçlar oturanları ikiye böldüANTALYA'da, bir site bahçesinde şimşek çektiği ve astımlıları etkilediği gerekçesiyle kesim izni alınan ağaçlar, sitede oturanları ikiye böldü.

24.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:31
Sitede kesilen ağaçlar oturanları ikiye böldü
ANTALYA'da, bir site bahçesinde şimşek çektiği ve astımlıları etkilediği gerekçesiyle kesim izni alınan ağaçlar, sitede oturanları ikiye böldü. Site sakinlerinden bazıları başlanan kesimi durdururken, bir kısmı da 10 ağacın kesileceğini durumun abartıldığını iddia etti.
Muratpaşa ilçesinde, bir sitede çoğunluğu çam ve andız olan ağaçlar için alınan resmi kararın ardından kesilmeye başlanması site sakinlerini ikiye böldü. Meltem mahallesinde 13 bloklu 132 dairenin bulunduğu sitede yönetim, şimşek tehlikesi ve astım hastalarının şikayetlerinin artması üzerine kesim ve budama kararı aldı. Kararın sitede yaşayanlara bildirilmesinin ardından yönetim, iddiaya göre 25 ağacın kesimi için Orman İşletme Müdürlüğü'nden izin aldı. Resmi izinlerin ardından 21 Nisan günü ağaçların kesimine başlandı. 6 ağacın kesilmesinin ardından bazı site sakinleri kararın kendilerine bildirilmediği ve sağlam olan ağaçların kesildiği gerekçesiyle tepki gösterdi. İşçilerin kesim yapması durdurulurken, durum güvenlik güçlerine bildirildi. Ağaçlar kesilmiş şekilde site bahçesinde dururken, konu polis merkezine şikayetin ardından savcılığa taşındı.
Site sakini Fatma Durmaz, ağaç kesim olayının birileri tarafından abartıldığını belirterek, "Ağaçlarımız uzun zaman önce dikilmişti. Ayrıca, evlere ve otoparka çok yakınlar. Bu nedenle de kışın şimşek çakmasından dolayı tehlike arz ediyordu. Ayrıca astım hastalarına da rahatsızlık veriyordu. Site yönetimi de resmi kurumlardan kesim için izin almıştı. Biz de kesilmesini istemiyoruz ama evlere çok yakınlar. Söylendiği gibi 25 değil, en fazla 10 ağaç için karar alındı ve kesilen de 5- 6 ağaç" dedi. ANTALYA Sitede kesilen ağaçlar oturanları ikiye böldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Orman İşletme Müdürlüğü, Muratpaşa, Güncel , Haber
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