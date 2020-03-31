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ANTALYA Sivil polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

Sivil polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralıANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sivil polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

31.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:22
Sivil polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sivil polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Denizkızı kavşağında meydana geldi. Alanya'dan Anamur istikametine doğru seyir halinde olan Murat Şahin'in kullandığı 48 ACP 277 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada, Uğur Mumcu Caddesi'nden D400 karayoluna çıkan Bahri Bozkurt yönetimindeki 07 UD 368 plakalı Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sivil polis aracı takla atarak ters döndü. Polis memurları Bahri Bozkurt ve yanındaki Ömer Faruk Gündoğan araçta sıkışarak, diğer aracın sürücüsü de çarpışmanın etkisiyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan polis memurları çıkartılarak ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. 2'si polis 3 yaralı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, araçlar vinç ve çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. ANTALYA Sivil polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2’si polis 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, Polis, Güncel

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ANTALYA Sivil polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
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