ANTALYA Sivil toplum kuruluşlarından çağrı: Kaş'a gelmeyin, evinizde kalın

Sivil toplum kuruluşlarından çağrı: Kaş'a gelmeyin, evinizde kalınANTALYA Kaş'taki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Antalya Valiliği, Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'ne dilekçeyle başvurarak, son günlerde ilçeye büyük kentlerden gelenler olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Lütfen bu süreçte Kaş'a gelmeyin. Evinizde kalın" dedi.Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan, Kaş Su Altı Derneği Başkanı Yusuf Ziya Şulekoğlu ve Akdeniz Koruma Derneği Kaş Şubesi Başkanı Togay Tanyolaç, son günlerde ilçeye büyük kentlerden yoğun olarak gelenler olduğunu belirtip, dilekçeyle kaymakamlık ve valilik ile belediyeye başvurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyulması gerektiğini belirten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kaş'a da gelinmemesi için önlem alınmasını istedi. Üç sivil toplum kuruluşu adına açıklama yapan Munise Ozan, "Koronavirüs krizinin aşılması için en önemli önlemi 'evde kal' olarak özetlenmiştir. Ne var ki bu temel çağrıya rağmen büyük kentlerdeki insanlar, tatil kentlerine akın etmektedir. Antalya'nın Kaş ilçesi de bu akından nasibini almaya başlamıştır. Son zamanlarda gerek Kaş'a bağlı mahallelerdeki konaklama yerlerine, gerekse Kaş merkezdeki villa ve apartlara rezervasyon talepleri gelmekte ve yerleşmeler görülmektedir. Kaş Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde sadece 4 yatak ve 2 solunum cihazı vardır. 112 acil ambulanslarımız sınırlı sayıdadır. Ağır durumdaki hastalar, Antalya'ya sevk edilmektedir. Yoğun bakım olanaklarının yetersizliği yanında hastalığın yayılması açısından tehlike arz eden bu erken turizm hareketinin gerekli şartlar ve ortam oluşuncaya kadar durdurulmasını arz ediyoruz yetkililerden. Lütfen yetkililer ve Kaş'ı seven dostlarımız, bu çağrımıza kulak versin. Yetkililerimiz bu konuda gerekli önlemi alsın" dedi.'LÜFTEN BU SÜREÇTE KAŞ'A GELMEYİN'Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da dilekçeyle ilgili, "Büyük şehirlerde yaşayan, Kaş'ta evi olan bazı hemşehrilerimizin Kaş'a geldiğini görüyoruz. Şu anda Kaş'a bir yoğun akın yok. Ancak biz bundan sonrasında Kaş'ta evi olan, Kaş sevdalısı olan, Kaş'ı çok seven ve her yıl tatil için Kaş'a gelen dostlarımıza şunu söylüyoruz. Lütfen bu süreçte Kaş'a gelmeyin. Evinizde kalın. Kaş için evinizde kalın, kendiniz için evinizde kalın. Arkadaşlarımızın dilekçede belirttiği gibi bizim olanaklarımız sınırlı. Kaş'a gelerek ne kendinizi ne de Kaş'ı zor duruma düşürmeyin. Bu süreci hep birlikte kurallara uyarak atlatalım. Sonrasında Kaş sizleri bekliyor olacak" dedi.

Kaynak: DHA