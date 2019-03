Antalya Skolyoz Teşhisi Konulan Jimnastikçi Kızlar, Spora Dönmek İçin Azimle Çalışıyor

Kaynak: DHA

Skolyoz teşhisi konulan jimnastikçi kızlar, spora dönmek için azimle çalışıyorAntalya'da biri 20, diğeri 12 ay önce skolyoz (omurga eğriliği) tanısı alan jimnastikçi Burçak Atila (14) ile Deniz Can (14), azimleriyle görenleri şaşırtıyor. Egzersiz ve korseyle Burçak'ın omurga eğrisi 40 dereceden 32'ye düşerken, omurga eğrisi 30 derece olan Deniz'in ise 16 dereceye düştü. Her ikisinin de hayali spora yeniden başlayabilmek.Yaklaşık 4 yıldır profesyonel artistik jimnastikçi olarak Türkiye dereceleri bulunan Namık Kemal İlköğretim Okulu 8'inci sınıf öğrencisi Burçak Atila, skolyoz tanısı konulduğunda çok üzüldüğünü belirtti. Burçak, 'O anda bir daha jimnastik yapabilecek miyim acaba diye düşündüm dedi. Jimnastiği çok sevdiğini ifade eden Burçak, Türkiye 3'üncülüğü ve Türkiye 4'üncülüğü gibi dereceleri olduğunu söyledi. 20 aydır egzersiz ve korseyle tedavisi devam eden Burçak, hedefinin yeniden jimnastiğe dönmek ve dereceler almak olduğunu kaydetti.Burçak'ın antestezi teknisyeni olan annesi Veda Erikçi ise ailelerin skolyoz konusunda çok bilinçli olması gerektiğine dikkat çekti. Erikçi, '20 ay önce eğrisi 40 dereceydi. Ameliyat dendi. Biz korseyle ve egzersizle tedaviye başladık. Şimdi eğrisi 32 dereceye düştü. Aileler mücadeleyi bırakmasın, çünkü bu uzun soluklu bir mücadele dedi.'BU KADAR SPORA RAĞMEN VÜCUDUMUN SAĞLIKLI OLMAMASI BENİ ÜZDÜ'3 yaşından bu yana ritmik jimnastik yapan Meryem Mustafa Ege Antalya Bilim Sanat Okulu 7'nci sınıf öğrencisi Deniz Can ise Jimnastik yaparken voleybol oynuyor, yüzüyor ve oryantiring yapıyordum. Skolyoz tanısı 1 yıl önce aldım. Hissettiğim hayal kırıklığıydı. Bu kadar spor yaparken vücudumun sağlıklı olmaması beni üzdü dedi. Tedavisi tamamlandığında sporun hayatında hep olacağını anlatan Deniz, 'Sporu hep yanımda tutacağım ama bir hayal seçecek olsam grafik seçerdim ifadelerini kullandı.Deniz'in cerrahi hemşiresi annesi Banu Can da kızının ilk şikayetinin ağrı olduğunu vurgulayarak, '1 yıldır skolyozla yaşıyoruz. Fizyoterapist ile olan egzersizlerin yanında evde de egzersiz yapıyor. Bunun yanında korse kullanıyor. Omurga eğrisi 30 dereceden 16 dereceye düştü. Geriledi dedi. Anneleri uyaran Banu Can, 'Lütfen anneler çocukların sırtlarını kontrol etsin. Erken teşhis çok önemli. Ameliyat öncesi egzersizle düzelen pek çok çocuk var diye konuştu.'BAŞARILI BİR TEDAVİ SÜRECİ YAŞIYORLAR'Sporcu kızların tedavisini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Anabilim Dalı'ndan Fizyoterapist Dr. Kadriye Tombak, her ikisinin de düzenli fizyoterapi, korse ve egzersizle başarılı bir tedavi süreci yaşadıklarını söyledi. Burçak ile 20 aydır çalıştıklarını belirten Dr. Tombak, 'Burçak profesyonel anlamda jimnastik yapıyor. Onun spora geri dönüşünü hedefliyoruz dedi. Deniz'in ise yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğünü ifade eden Dr. Tombak, '15 derece ile başlayan eğride hızlı bir artış oldu, 30 dereceye çıktı. Akabinde egzersiz ve korseyle 16 dereceye düştü eğrilik. Her iki kızımızın da tedavileri devam ediyor diye konuştu.KIZ ÇOCUKLARINDA ERKEKLERE GÖRE DAHA FAZLASkolyoz hastalığının omurganın üç boyutlu deformitesi olduğunu belirten Dr. Tombak, 'Skolyoz, omurgada kontrolsüz şekilde meydana gelen eğilme ve dönmelerdir. Bu nedenle günlük yaşam aktivitesi ve görüntüsünde bozukluklar meydana gelir dedi. Hastalığın özellikle kız çocuklarında erkek çocuklarına göre 2'ye 1 oranında fazla görüldüğünü ifade eden Dr. Tombak, sözlerini şöyle sürdürdü'Bu problem Türkiye'de ve dünyada çok fazla görülmeye başladı. Nedeni belli olan bir grup var ama yüzde 80'inin nedeni belli değil. Vücudun neye bağlı olarak böyle bir problem ortaya çıkardığı bilinmiyor. Nedeni bilinmeyen skolyoz 6 ile 10 yaş arasında görülüyor. Omurga eğikliği 10 derecenin üzerinde 45 dereceye kadar olan grupta egzersiz ve korse tedavisi uygulanıyor. 45 derecenin üzerinde ise cerrahi öneriliyor.MUTLAKA TEDAVİ EDİLMELİEn sık karşılaşılan grubun 10 ile 45 derece arasındaki eğrilik olduğunu kaydeden Dr. Tombak, 'Bu durumda fizyoterapi egzersizleri önemli. Bunlar, nefes egzersizlerini temel alan, omurga eğrisinin tipine özel geliştirilen ve eğriyi düzeltmeye yönelik egzersizler. Bir çocuğa uygulanan egzersiz prensibi başka çocukta aynı yönde ilerlemez. Kişiye özeldir diye konuştu. Hastalığın tedavi edilmemesi durumunda ilerleyen yaşlarda büyük sıkıntılara neden olduğunu vurgulayan Dr. Tombak, 'Hastalık fark edildiğinde tedavi edilmezse, ilerleyen yaşlarda kişide ağrılara, duruş bozukluklarına, kas ve vücut dengesizliklerine, solunum sorunları ve nefes darlıklarına neden olur. Mutlaka tedavi edilmesi ve takip altında olması gerekir dedi.