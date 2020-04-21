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Antalya SMMM Odası Webinar'ı canlı yayınla gerçekleştirdi

Antalya SMMM Odası, "En son düzenlemeler çerçevesinde kısa çalışma uygulamaları" konulu Webinar 2 seminerini youtubedan canlı gerçekleştirdi.

21.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:53
Antalya SMMM Odası Webinar'ı canlı yayınla gerçekleştirdi
Antalya SMMM Odası, "En son düzenlemeler çerçevesinde kısa çalışma uygulamaları" konulu Webinar 2 seminerini youtubedan canlı gerçekleştirdi.

"En Son Düzenlemeler Çerçevesinde Kısa Çalışma Uygulamaları" konulu Webinar 2 (online semineri), E. İş Başmüfettişi Ali İhsan Öztürkün katılımı ile Antalya SMMM Odasının youtube kanalında canlı olarak gerçekleştirildi.

Webinar'ın açış konuşmasını yapan başkan Emrullah Tayfun Çavdar, Korona virüs'ün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler nedeniyle, seminerleri online olarak yaptıklarını ve bir süre daha bu şekilde devam edeceğini söyledi. Çavdar, kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan çalışan ve işverenlerin durumlarını da ilgilendiren 7244 sayılı kanunun çıktığını ve bugün hem bu kanunun anlatılacağını hem de yine kısa çalışma ödeneği ile ilgili diğer sorulara cevap vereceklerini dile getirdi. Çavdar ayrıca beyanname ve bildirim süre uzatmaları ile ilgili güncel bilgileri paylaştı.

"Rapor hazırlamaları gerek"

Mücbir sebep hali dışında kalan mükellefler ve 65 yaş üstü meslektaşlarının durumunda değinen Çavdar, 3 Nisan 2020 tarihinde 2020/3 sayılı uygulama iç genelgesi yayınlandığını ve bu genelgeye göre meslektaşlarımızın mücbir sebep hali dışında kalan mükellefler bir rapor hazırlamaları gerektiğini söyledi. Bu raporu dilekçeye ekleyerek interaktif vergi dairelerine göndermeleri gerektiğini, vergi dairelerinde oluşturulan kurulların bu raporları inceleyerek nihai kararı verdiklerini belirtti. 65 yaş üzerindeki meslektaşlarının en azından bürolarına gitmeleri yönünde gelen taleplerini TÜRMOB'a ilettiklerini, TÜRMOB'un da bu konuyu İçişleri Bakanlığı ile görüştüğünü ama İçişleri Bakanlığının bunu kesinlikle kabul etmediğini söyledi. Bütün beyannamelerin mücbir sebep içine dahil edildiği için sokağa çıkma yasağı boyunca beyanname vermeyecekleri ve yasak kalktıktan sonraki 15 gün içinde beyannameleri verebilecekleri yönünde bir görüş dile getirdiklerini belirtti.

Öztürk ise sunumunda son çıkan 7244 sayılı kanun çerçevesinde kısa çalışma uygulamaları hakkında bilgiler verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali ihsan, Antalya, Güncel
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