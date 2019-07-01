01.07.2019 16:11
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na operasyon: 12 gözaltı

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na "rüşvet ve yolsuzluk " iddiasıyla polis tarafından düzenlenen operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na "rüşvet ve yolsuzluk " iddiasıyla polis tarafından düzenlenen operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na sabah erken saatlerinde operasyon yapıldı. Odada bazı bilgisayarlara, mali kayıtlara ve oda defterlerine el konulduğu belirtildi. Operasyonda aralarında oda çalışanları ile eski taksi durağı başkanlarının bulunduğu 12 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyette ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Oda Başkanı Mehmet Ali Alkan 'ın ise arandığı bildirildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
operasyon , antalya , gözaltı , rüşvet , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:45 Narkotik ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor
16:45 Suriye sınırında anız yangını... Gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı
16:44 Jandarma ekipleri suçlulara geçit vermiyor: 56 tutuklama
16:44 Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı
16:43 Pakistan'da aile faciası: 9 ölü
16:41 Maltepe'de AVM'de intihara teşebbüs eden silahlı şahsın gözaltına alınma anı kamerada
16:39 Silifke'de orman yangını yüzünden bazı evler boşaltıldı, yollar trafiğe kapatıldı