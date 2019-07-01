01.07.2019 17:58
Haberler » Güncel » Haber

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na operasyon

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası

ANTALYA Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik polis ekiplerince 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddialarıyla operasyon düzenlendi.

ANTALYA Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik polis ekiplerince 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddialarıyla operasyon düzenlendi. İfadelerine başvurulmak üzere 12 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik sabah erken saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda bazı bilgisayarlara, mali kayıtlara ve oda defterlerine el koyuldu. Aralarında oda çalışanları ile eski taksi durağı başkanlarının da bulunduğu 12 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadeleri doğrultusunda 12 kişiye, gözaltı işlemi yapılıp, yapılmayacağına karar verileceği belirtildi. Oda Başkanı Mehmet Ali Alkan'ın ise arandığı öğrenildi.


- Antalya
Kaynak: DHA
yolsuzluk , operasyon , antalya , rüşvet , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:14 Bartın'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
18:14 Rize'nin yaylalarına kar yağdı
18:13 Demirci'de Hint keneviri yetiştiren 4 kişi Selendi'de yakalandı
18:12 Cami kubbesindeki leylekler elektrik akımına kapıldı
18:12 Suriye sınırındaki şehitliğe Türk bayrağı asıldı
18:12 "Balyoz davası" hakimi Diken'e 13 yıl 4 ay hapis cezası
18:11 Çanakkale'de orman yangını