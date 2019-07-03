03.07.2019 14:27
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Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na operasyon

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan ve içindeki oda başkanının da bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan ve içindeki oda başkanının da bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz pazartesi günü sabah erken saatlerde Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlemişti. Operasyonda bazı bilgisayarlara, mali kayıtlara ve oda defterlerine el koyuldu. 10 müşteki ve 50 bilgi sahibinin ifadeleri doğrultusunda belirlenen 20 şüpheli için eş zamanlı baskın yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden ifadesi alınan 12 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İçinde Oda Başkanı M.A.A., genel sekreter, oda çalışanları ile durak başkan ve taksicilerinin bulunduğu 8 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 20 klasör dosya ise şüphelilerin arkasından adliyeye gönderildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa

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