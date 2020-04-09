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ANTALYA Sokağa çıkamayan emekli öğretmen, 92 saksıdaki çiçekleriyle ilgileniyor

Sokağa çıkamayan emekli öğretmen, 92 saksıdaki çiçekleriyle ilgileniyorANTALYA'nın Demre ilçesinde, koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan emekli öğretmen Şenruh Acar (66), bu dönemi evinin balkonunda, giriş yolunda ve çevresinde rengarenk çiçek yetiştirerek değerlendiriyor.

09.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:51
Sokağa çıkamayan emekli öğretmen, 92 saksıdaki çiçekleriyle ilgileniyor
ANTALYA'nın Demre ilçesinde, koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan emekli öğretmen Şenruh Acar (66), bu dönemi evinin balkonunda, giriş yolunda ve çevresinde rengarenk çiçek yetiştirerek değerlendiriyor. Acar, stresin en iyi ilacının çiçekler olduğunu söyledi.
39 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2013 yılında emekli olan Şenruh Acar, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişilere dışarı çıkma yasağı getirilince kendini çiçek yetiştirmeye verdi. Kahvaltının ardından elinde makası, çapası, su tası ile 2-3 saat çiçekleriyle uğraşan Acar'ın, 92 saksı çiçeği var. Begonya türleri, aslanağzı, glanschow, sardunya, kedi tırnağı, değişik kaktüsler, gül türleri, salon çiçekleri, mercan, sarmaşıklar, semiz otu çiçekleri, yurt dışından getirdiği değişik çiçekleri olan Şenruh Acar, bulduğu her saksıya bir çiçek dikiyor. Acar, küçük tarlasında kışın bile patlıcan yetiştiriyor.
'HERKESE TAVSİYE EDİYORUM'
Şenruh Acar, bu stresli günlerin en iyi ilacının çiçeklerle ilgilenmek olduğunu belirterek, "Herkese tavsiye diyorum. Bir saksı çiçeğiniz bile olsa onunla ilgilenseniz, inanın sağlığınız çok daha iyi olacak" dedi. ANTALYA Sokağa çıkamayan emekli öğretmen, 92 saksıdaki çiçekleriyle ilgileniyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Demre, Güncel
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