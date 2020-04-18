Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ANTALYA Sokağa çıkamayan vatandaşlar çatılara çıktı

Sokağa çıkamayan vatandaşlar çatılara çıktıAntalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi.

18.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:25
Sokağa çıkamayan vatandaşlar çatılara çıktı
Antalya 'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde sokağa çıkamayan Antalyalılar soluğu apartman çatılarında aldı. Hava sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu kent merkezinde bulunan binaların çatılarına çıkan vatandaşlar farklı yollarla zaman geçirdi. 5 kişilik bir aile çatıya serdikleri halının üzerinde oturarak zaman geçirirken, bir grup vatandaş ise güneşten korunmak için çatıya çardak yaptı. Birçok vatandaş ise evlerinin balkonlarına koydukları sandalyelerde oturdu.
4 kişilik arkadaş grubu ise çatıya kurdukları masanın etrafında oturarak yüksek sesle müzik dinledi. Arkadaş grubu bir süre sonra müziğin etkisiyle kalkıp oynamaya başladı. Oynayan kişiler çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. ANTALYA Sokağa çıkamayan vatandaşlar çatılara çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haberler
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronadan ölüm oranında İstanbul’u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Gülben Ergen’den Ebru Şallı’ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Haberler
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü’nü görevden aldı Haberler
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haberler
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Sokağa çıkamayan vatandaşlar çatılara çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:42: Yurda giren TIR şoföründe koronavirüs çıktı, 5 kişi karantinaya alındı - Haber 20:38: Kullandığı traktörün altında kalarak öldü - Haber 20:38: Çorum'da bir köy ile bir mahalledeki karantina kararı kaldırıldı - Haber 20:38: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakaları yeniden görülmeye başladı - Haber 20:35: İtalya'da korona virüse bağlı ölüm sayısı 23 bin 227'ye çıktı - Haber 20:10: İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi - Haber 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi - Haber 18:53: Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı - Haber 18:52: Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı - Magazin 10:49: Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı - Haber