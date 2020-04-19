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ANTALYA Sokağa çıkamayınca, damlara çıktılar

Sokağa çıkamayınca, damlara çıktılarANTALYA'da, yasak nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, evlerinin damında güzel havanın tadını çıkardı.

19.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:35
Sokağa çıkamayınca, damlara çıktılar
ANTALYA'da, yasak nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, evlerinin damında güzel havanın tadını çıkardı.
Antalya 'nın Muratpaşa ilçesindeki vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı hafta sonu sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde evlerinin damlarına çıktı. Hava sıcaklığının 22 dereceyi gösterdiği turizm kentinde, yasak nedeniyle dışarı çıkamayanlar, ailecek dama çıkararak keyifli vakit geçirdi. Bir başka apartmanda ise güneş panellerinin altında oturup dinlenen ve güzel havanın etkisiyle güneşlenenler dikkati çekti. Damlara çıkan vatandaşlar, kentin manzarasını da izlemeyi ihmal etmedi. ANTALYA Sokağa çıkamayınca, damlara çıktılar

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Muratpaşa, Antalya, Güncel
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