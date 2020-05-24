ANTALYA Sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasını son kez öptü

Sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasını son kez öptüALMANYA'dan Antalya'daki kızının ve damadının yanına gelen Mustafa Torun (72), 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 6 saatliğine verilen sokağa çıkma izninde, eşiyle birlikte geldiği parkta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

24.05.2020 19:34 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:41
Sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasını son kez öptü
ALMANYA'dan Antalya'daki kızının ve damadının yanına gelen Mustafa Torun (72), 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 6 saatliğine verilen sokağa çıkma izninde, eşiyle birlikte geldiği parkta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ölüm haberini alıp parka koşan Zeynep Toker, cansız bedenine sarıldığı babasının yanaklarını defalarca, öptü.
Koronavirüs nedeniyle, 65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen izinde, Mustafa Torun eşi Hatice Torun ile birlikte Muratpaşa ilçesindeki Düden Parkı'na geldi. Bir süre Düden Şelalesi'ni seyreden Torun, eşine başının döndüğünü söyledi. Oturmak için bir banka yanaştığı sırada ise yere yığıldı.
Eşinin yardım istemesi üzerine çevredekiler 112 Acil'i aradı. Gelen sağlık ekipleri Torun'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Damadı ve kızına haber veren Hatice Torun, bir süre eşinin cesedi başında bekledi. Eşi ve bebeğiyle olay yerine gelen Zeynep Toker, üzeri örtülü babasını görünce feryat etti. Babasını sarılıp, yanaklarından defalarca öptü.
Hatice Torun, eşiyle birlikte geçen ocak ayında Almanya'dan geldiklerini, pandemi nedeniyle dönemediklerini belirterek, "Eşim kalp hastasıydı. Bana 'Hatice başım dönüyor' dedi. Ben de oturması için banka geçmesini söyledim. Ama o yığıldı kaldı" dedi.
Mustafa Torun'un cansız bedeni, morga götürüldü. ANTALYA Sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasını son kez öptü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kalp Krizi, Antalya, Torun, Güncel, Haber

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